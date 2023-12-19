Sultangazi'de 15 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Sultangazi'de 15 katlı binanın 4. katında ilk belirlemelere göre kurutma makinesinden çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaşlar içeride mahsur kaldı.

Sultangazi'de 15 katlı binanın 4. katında ilk belirlemelere göre kurutma makinesinden çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaşlar içeride mahsur kaldı. Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL