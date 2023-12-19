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Sultangazi'de 15 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

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Sultangazi'de 15 katlı binanın 4. katında ilk belirlemelere göre kurutma makinesinden çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaşlar içeride mahsur kaldı.

Sultangazi'de 15 katlı binanın 4. katında ilk belirlemelere göre kurutma makinesinden çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaşlar içeride mahsur kaldı. Binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarılırken, dumandan etkilenenler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi İtfaiye Kurtarma İtfaiye İstanbul 3.Sayfa Haberler

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