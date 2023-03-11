Sultangazi'da beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.
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Sultangazi'da beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.
Sultangazi'da beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı. Araçlarda sıkışan yaralıları çıkarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa