Sultangazi'da beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.

Sultangazi'da beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı. Araçlarda sıkışan yaralıları çıkarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL