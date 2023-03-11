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Sultangazi'da beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.

3. Sayfa Haberleri

Sultangazi'da beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.

Sultangazi'da beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.

Sultangazi'da beton mikserinin seyir halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu otomobil sürücüsü ile beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı. Araçlarda sıkışan yaralıları çıkarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi 3. Sayfa Haberler

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