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Sultangazi Cebeci Tüneli'nde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Şahsa Cezai İşlem

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Sultangazi Cebeci Tüneli'nde aracıyla müzik açıp kapıları açık olarak yolculuk yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan şahsa 4 bin 723 TL para cezası ve 2 aylık sürücü belgesi el koyma cezası verildi.

Tünelde aracının kapıları açık olarak yolculuk yapan sürücü yakalandı

İSTANBUL - Sultangazi Cebeci Tüneli'nde gece saatlerinde aracıyla müzik açıp kapıları açık olarak yolculuk yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan Y.K. yakalandı. Görüntüleri sosyal medyada gündem olan şahsa toplamda 4 bin 723 TL para cezası verildi ve sürücü belgesine 2 aylık süreyle el koyuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, "Sultangazi Cebeci Tüneli içerisinde seyir halindeyken aracının ön kapılarını açık tutarak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsünün Y.K. isimli şahıs olduğunun tespit edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada şahsa uygulanan cezalarla ilgili; 30/1-A (Park, fren ve dönüş ışıkları bozuk araçları kullanmak) maddesinden 436 TL, 72 (Müzik cihazlarını yönetmeliğe uygun olmadan araçlarda bulundurmak) maddesinden 436 TL, 23/3-A-1 (Yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak) maddesinden bin 671 TL, 26/3 (Araçlarda reklam-logo bulundurmak) maddesinden 436 TL, 47/1-D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan diğer kural ve sorumluluklara uymamak) maddesinden 436 TL, 58 (Araçları durmadan kapısının açık seyretmesi) maddesinden 436 TL, 56/1-D (Araçları diğer araçların geçişini engelleyerek rahatsız edecek şekilde hız sınırının altında sürmek) maddesinden 436 TL, 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda 4 bin 723 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca şahsın sürücü belgesine 2 ay süre ile el konulduğu açıklandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak)" maddesinden adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultangazi Güvenlik Ceza İstanbul Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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