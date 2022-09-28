Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi'de motosikletliye çarpmamak için manevra yapan beton mikseri devrildi

3. Sayfa Haberleri

Sultangazi'de motosikletliye çarpmamak için manevra yapan beton mikseri devrildi Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda 500 Evler istikametinde seyir halindeyken bir anda savrulan motosikletliye çarpmamak için direksiyon kıran beton mikseri devrildi.

Sultangazi'de motosikletliye çarpmamak için manevra yapan beton mikseri devrildi

İSTANBUL - Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda 500 Evler istikametinde seyir halindeyken bir anda savrulan motosikletliye çarpmamak için direksiyon kıran beton mikseri devrildi. Mikserden motosikletin üzerine beton dökülürken; kazaya bir servis aracı, bir kamyonet ve bir de otomobil karıştı. Kazada motosiklet ve kamyonet sürücüsü yaralanırken, trafik ise tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Sultangazi 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title