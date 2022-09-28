Sultangazi'de motosikletliye çarpmamak için manevra yapan beton mikseri devrildi Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda 500 Evler istikametinde seyir halindeyken bir anda savrulan motosikletliye çarpmamak için direksiyon kıran beton mikseri devrildi.

Sultangazi'de motosikletliye çarpmamak için manevra yapan beton mikseri devrildi

İSTANBUL - Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda 500 Evler istikametinde seyir halindeyken bir anda savrulan motosikletliye çarpmamak için direksiyon kıran beton mikseri devrildi. Mikserden motosikletin üzerine beton dökülürken; kazaya bir servis aracı, bir kamyonet ve bir de otomobil karıştı. Kazada motosiklet ve kamyonet sürücüsü yaralanırken, trafik ise tek şeritten sağlanıyor.