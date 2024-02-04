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Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 12 Kişi Yaralandı

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Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda karşıya geçmeye çalışan bir köpek, zincirleme kaza nedeniyle 12 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılara müdahale edildi.

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda karşıya geçmeye çalışan köpek, zincirleme kazaya neden oldu. Meydana gelen kaza 12 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak köpeği TEM Otoyolu'ndan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen ismi öğrenilemeyen 07 ALL 572 plakalı araç, köpeğe çarptı. Arkasından aynı istikamette gelen araçlar otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde telef oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine polis ekiplerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere sevk etti. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza sonrası olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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