Sultanbeyli'de Yol Kayganlığı Nedeniyle Meydana Gelen Kaza

Sultanbeyli'de kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyere girdi: 1 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyere çarparak araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Demokrasi caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GKK 292 plakalı aracın sürücüsü Merve Mutlu yolun yağış sonucu kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan bariyerlere çarptı.

Refüjde bulunan yön tabelasına çarparak duran aracın sürücüsü Merve Mutlu otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü Merve Mutlu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüye olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Merve Mutlu Marmara Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıdı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken belediye ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı.

Kazaya karışan araç olay yerine gelen çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlattı