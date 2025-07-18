Sultanbeyli'de Yangın Paniği

Sultanbeyli'de Yangın Paniği
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Sultanbeyli'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sultanbeyli'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Karagül Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken alevlere teslim olan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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