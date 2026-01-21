Haberler

Sultanbeyli'de 5 katlı binada yangın: 12 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında itfaiye ekipleri, mahsur kalan 12 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan 12 vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılırken, bazı vatandaşlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

