Sultanbeyli'de Tesla Lüks Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tıra arkadan çarpan Tesla marka lüks otomobil hurdaya döndü. Kazada, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sultanbeyli TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana gelen kazada, 34 ESA 40 plakalı Tesla marka otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle lüks otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası TEM Otoyolu'nun Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kontrollü olarak normale döndü. Oluşan yoğunluk ve kaza yeri havadan görüntülendi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL