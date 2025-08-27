Sultanbeyli'de Silahlı Saldırıya Cevap Verildi

Sultanbeyli'de bir kişi bilinmeyen bir nedenle bir dükkana silahla ateş açtı. Dükkandan da silahlı saldırıya silahla cevap verildi. Şans eseri olay yerinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay 00.00 sıralarında Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde geçen bir şahıs dükkana doğru silahla ateş açtı.

Dükkandakiler tarafından da saldırıya aynı şekilde silahla karşılık verildi. Karşılıklı silahların konuştuğu kavgada ölen ya da yaralanan olmazken şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgeye güvenlik şeridi çekilerek inceleme çalışmaları yapıldı. Çalışmaların sonucunda etraftaki araçlarda çok sayıda mermi izine rastlandı. İnceleme çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kafeterya sahibi ve çalışanları ifadelerini almak üzere emniyete götürürken kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL