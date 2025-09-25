Haberler

Sultanbeyli'de Silahlı Saldırı: Kamyonet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Sultanbeyli'de husumet nedeniyle kamyonet sürücüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Sultanbeyli'de kamyenetiyle seyir halindeyken aralarında husumet bulunan kişilerin silahlı saldırısına uğrayan sürücü ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FIT 715 plakalı kamyonetiyle seyir halindeki sürücü, Tabur Sokak'tan caddeye çıktığı sırada, aralarında husumet bulunan şüpheliler tarafından önü araçla kesildi. Şüpheliler, sürücüye silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan sürücü, aracıyla kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen 34 ECU 658 plakalı otomobile çarpıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Saldırıda kamyonet sürücüsü ağır yaralanırken, kurşunlardan biri de yol kenarındaki bir evin camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
