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Sultanbeyli'de silah ticareti yapan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Sultanbeyli'de silah ticareti yapan şahıs yakalandı

Sultanbeyli'de internet üzerinden silah ticareti yaptığı belirlenen şahıs gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de internet üzerinden silah ticareti yaptığı belirlenen şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah, 69 adet şarjör, 9 adet namlu, 9 adet silah yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 27 Ekim tarihinde bir şahsın internet üzerinden silah ticareti yaptığını, Sultanbeyli ilçesinde teslimatını gerçekleştirdiğini tespit etti. Konuya ilişkin incelen başlatan ekipler, inceleme sonucunda kimlik bilgilerinin D.K. olduğu tespit edilen şahsın, çoğunlukla Kağıthane ilçesinde bulunan bir yakınında kaldığını belirleyerek tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıs yapılan operasyonda yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 3 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Otomatik Silah, 69 adet Şarjör, 9 adet Namlu, 9 adet silah yapımında kullanılan Aparat ele geçirildi. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında; çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "Silah Ticareti" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

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