Sultanbeyli'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Sultanbeyli'de gece saatlerinde cadde üzerinde seyreden servis minibüsü, sokaktan aniden çıkan otomobil ile çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, 00.45 sıralarında Orhangazi Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden 34 LFH 059 plakalı otomobil, Karataş Sokak üzerinden aniden çıkan otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu servis minibüsü devrilirken, her iki araçta bulunan yolcular araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralar ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen çekici yardımıyla kazaya karışan araçlar olay yerinden çekilerek cadde yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili konuşan Baran Çağıl, "Ben kahvede oturuyordum. Baktım bir araç geldi. Servise hızla bir vurdu. Servis takla atınca ve ben olayı görünce direkt koştum zaten. Koşunca ilk müdahaleyi arkadaşlarımızla biz yaptık. İçerideki 8 kişiyi çıkardık. Ambulanslar gelince ambulanslara yararları teslim ettik" dedi.

Mekke Durmuş, "Kardeşim alçıpancı. İşçileri de bu esnada kaza yapmış. Rabbim hastanedeki herkesin yardımcısı olsun. İnşallah kimsenin sağlığıyla ilgili bir sıkıntı söz konusu değildir" dedi.

Beytullah Durmuş, "Akşam 21.30 civarı ben arabayı bir çalışanıma verdim. O elemanları toplayacak şantiyeye işe gidecekti. Gelirken şuradaki sokaktan geçerken bir servis minibüsü yolu kapatmış yolu göremiyor. Yolu göremediği için hızla gelen servis minibüsü de onu göremiyor. Çarpışıyorlar Allah beterinden korusun. Kazadır herkesin başına gelebilir. Arada yaralılar var inşallah kimsede bir şey yoktur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL