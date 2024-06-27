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Sultanbeyli'de Polislerden Kaçan Şahıs Ateş Açtı

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Sultanbeyli'de 'dur' ihtarına uymayan bir kişi, polislerden kaçarak elindeki silahla ateş etti. Şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de 'dur' ihtarına uymayan bir kişi, polislerden kaçarak elindeki silahla ateş etti. Şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Eren Sokak üzerinde gece saat 04.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir şahsı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan kimliği belirsiz şahıs, bu sırada elindeki silahla polis ekiplerine ateş etti. Şüpheli şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla şahıs etkisiz hale getirilerek yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, yakalanan şüpheli şahıs karakola götürüldü. Polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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