Sultanbeyli'de Otoyolda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de Otoyolda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarparak kaza meydana geldi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Trafik ise tek şeritten ilerliyor.

Sultanbeyli'de otoyolda karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan şahsa, E.D.'nin kullandığı 34 DOJ 609 plakalı Opel marka otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen şahsın cenazesi, ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Afrika değil Türkiye! Termometreler 48 dereceyi gördü

Afrika değil Türkiye! Fotoğraf bugün çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray cevabı

Düğünde Galatasaraylı yıldızla oturdu, transfer sorusuna cevap verdi
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'a hastanede ziyaret

Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "Geçmiş olsun" ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Okan Buruk'un Lucumi ısrarı

Dursun Özbek'e çağrı yaptı: İlla da onu alalım başkanım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.