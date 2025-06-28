Sultanbeyli'de Otoyolda Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de otoyolda karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan şahsa, E.D.'nin kullandığı 34 DOJ 609 plakalı Opel marka otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen şahsın cenazesi, ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL