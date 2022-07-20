Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 2 kişiye çarptı - Haberler

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Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 2 kişiye çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 2 kişiye çarptı Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 2 kişiye çarptı.

Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 2 kişiye çarptı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil 2 kişiye çarptı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza, Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yolda yürüyen 2 kişiye çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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