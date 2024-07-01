Sultanbeyli'de Otomobil Yangını

Sultanbeyli'de bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü.

Yangın, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi, Eyyubi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili kontrol altına aldı. Çıkan yangında araçtan çıkan alevler bir eve zarar vermeden söndürülerek faciadan dönüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL