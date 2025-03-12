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Sultanbeyli'de Nalbur Dükkanında Yangın Çıktı

Sultanbeyli'de Nalbur Dükkanında Yangın Çıktı
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Sultanbeyli'de bir nalbur dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında iş yerinden yükselen yoğun duman dron ile görüntülendi. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Sultanbeyli'de bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikadan yükselen yoğun duman dron ile görüntülendi.

Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan nalbur dükkanında inşaat malzemelerinin depolandığı alanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinden yükselen yoğun duman çevre mahallerden de görüldü. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan, iş yerinden yükselen yoğun duman dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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