Sultanbeyli'de motosikletli uyuşturucu tacirleri yakalandı

Sultanbeyli'de motosikletle uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Bir şüpheli serbest kalırken, yakalanan diğer iki şüpheliye adli işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili Sultanbeyli ilçesinde çalışma başlatıldı. 6 Temmuz tarihinde Sultanbeyli ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki bir adreste iki şahıs tarafından uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine ekipler olay yerine gitti. Adres ve çevresinde yapılan takip sırasında H.P ve C.U isimli şahısların motosikletle uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Şüphelilerr yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında şahısların ikametine gerçekleştirilen operasyonda ikamette bulunan H.G.Ö isimli şahıs uyuşturucu maddeleri imha etmeye çalışırken yakalandı. Adreste ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda, 34,4 gram metamfetamin, 25 gram afyon sakızı, 14.6 gram eroin, 9.7 gram marihuana, 5.6 gram kubar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 75 TL para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldıktan sonra C.U isimli şahıs adli makamlarca serbest bırakılırken, H.G.Ö isimli şahıs hakkında "suç delillerini yok etme" suçundan adli işlem uygulandı. H.P isimli şahıs ise 6 Temmuz tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa