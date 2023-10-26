Sultanbeyli'de motosikletle su sebili taşımacılığı kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de motosiklette sürücünün arkasında yolculuk yapan bir vatandaş kucağında su sebili taşıdı. O anlar kameraya yansıdı.

Sultanbeyli'de Fatih Bulvarında bir motosiklet ile tehlikeli şekilde su sebili taşındı. Yoldaki başka bir sürücü tarafından görüntülenen olayda, motosiklette sürücünün arkasında yolculuk yapan bir kişi, akan trafiğin içinde kucağında su sebili ile ilerledi. Su sebili taşıyan motosikletliyi görenler şaşkınlık yaşadı. Vatandaşın su sebili taşıdığı motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.