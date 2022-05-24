Sultanbeyli'de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı - Haberler

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikası henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İhbar üzerine çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken binanın çatısında ve iş yerinde hasar oluştu. Kontrol altına alınan fabrikanın son hali havadan görüntülendi.

Yangın, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokakta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mobilya fabrikasının sünger deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangın fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çevre ilçelerden olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak bir süre soğutma çalışması yaptı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında ve iş yerinde hasar oluştu. Kontrol altına alınan fabrikanın son hali havadan dron ile görüntülendi.

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Ali Demir, " Mobilya fabrikasında çalışıyorum. Fabrikanın sünger deposunda yangın çıktı. Bizde hemen dışarı çıktık. Yangında ölen yaralanan kimse yok." dedi.