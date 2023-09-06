Sultanbeyli'de mobilya deposunun alev alev yandığı anlar kamerada

Sultanbeyli'de 3 katlı binada bulunan bir mobilya deposunda yangın çıktı. Yangının çıktığı deponun bir üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile alınarak kurtarıldı. Deponun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Hamidiye Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde 3 katlı binanın birinci katında bulunan mobilya deposunda meydana geldi. İddiaya göre yangın, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm mobilya deposunu sararken sokağa dökülen vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle sokağı yoğun duman kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıktığı katın bir üst katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangında mahsur kalan ve dumandan hafif etkilenen 2 kişi ambulans ekipleri tarafından çevredeki en yakın hastaneye tedbir amacıyla kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürülürken, alevlerin sardığı depo olarak kullanılan dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Deponun alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL