Sultanbeyli'de liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kameraya yansıdı - Haberler

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Sultanbeyli'de liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultanbeyli'de liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü.

Sultanbeyli'de liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü...O anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de liseli iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Liseli kızların kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuşurken kavga vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılabildi.

Sultanbeyli'de işlek bir cadde üzerinde liseli iki kız grubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada liseli olduğu öğrenilen yaklaşık 20 kişilik kız öğrenci grubu birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak ortalığı birbirine kattı. Liseli kızların tekmeli yumruklu kavgasını yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Kavga eden liseli kız öğrencilerinin arkadaşlarının ise kavgayı ayırmayıp seyretmesi dikkat çekerken, o anlar kavgayı izleyen diğer liseli öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen liseli gençlerin kavgayı gülerek izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - 3. Sayfa

kavga, Savaş, 3. Sayfa, Haberler

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