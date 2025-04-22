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Sultanbeyli'de Kuyumcudan 570 Bin TL'lik Hırsızlık Kamerada

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Sultanbeyli'de müşteri kılığında bir kuyumcuya giren şahıs, tezgah üzerindeki 570 bin TL değerindeki külçe altını çalarak kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sultanbeyli'de kuyumcudan 570 bin TL'lik külçe altın hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir kuyumcuya müşteri kılığında giren şahıs, tezgahın üzerinde bulunan yaklaşık 570 bin TL değerindeki külçe altını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, 24 Mart 2025 tarihinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, müşteri kılığında dükkana giren şahıs, takılara bakıyormuş gibi yaptığı sırada tezgahın üzerinde bulunan 150 gram ağırlığında ve yaklaşık 570 bin TL değerindeki külçe altını alarak hızla dükkandan uzaklaştı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinin inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. M.N.B. isimli şüpheli şahıs Hamidiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın ayağının sargılı olduğu dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.N.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İZZET AYDIN - 3.Sayfa
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