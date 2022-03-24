Sultanbeyli'de kontrolünü kaybeden sürücü 2 araca çarptı

İSTANBUL Sultanbeyli'de direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü önümde seyir halinde olan hafif ticari araca ve minibüse çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre hızını alamayıp kontrolünü kaybeden 34 JC 2689 hafif ticari Volkswagen markalı Enes Aydı kontrolündeki araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle önde seyir halinde olan 34 LU 8304 plakalı Citreon markalı sürücü Seyit Alkan'ın aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Seyit Alkan kontrolündeki araç bariyerlere girdi. Kontrolünü kaybeden Enes Aydı kontrolündeki araç, karşıdan gelen Fiat markalı Osman Tiryakioğlu yönetimindeki minibüse çarparak durabildi. Kazada Enes Aydı isimli sürücü ve yan koltuğunda bulunan Muhsin Adaklı hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

"Arkamızdan 200 ile gelen araç, beni bariyere sıkıştırdı"

Konu hakkında konuşan sürücülerden Seyit Alkan, "Önümüzde araç yoktu. Arkamızdan 200 ile gelen araç, beni bariyere sıkıştırdı. O çarpan araç tekrar minibüse çarptı, ben arada sıkıştım. Volkswagen araçta yaralılar varmış." dedi.