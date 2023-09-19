Sultanbeyli'de Kamyonetle Polis Aracının Karıştığı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Sultanbeyli'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin polis aracına çarpması sonucu bir polis memuru yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Sultanbeyli'de kamyonetle polis aracının karıştığı trafik kazasını, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Petrol Yolu Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 42 GF 369 plakalı kamyonet, polis aracına çarptı.
Savrulan kamyonet, önce aydınlatma direğine, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.
Ekip otosundaki bir polis memurunun yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kamyonetin seyir halindeki polis aracına vurduktan sonra aydınlatma direğine ve ardından bir evin duvarına çarparak durması yer alıyor.