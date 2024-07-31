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Sultanbeyli'de İzolasyon Çalışması Sırasında Yangın Çıktı

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Sultanbeyli'de bir binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, yan taraftaki başka bir binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken iki binada da maddi hasar meydana geldi.

Sultanbeyli'de binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler yan taraftaki başka bir binaya daha sıçradı. Çatının alev alev yandığını anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Sultanbeyli'de Ahmet Yesevi Mahallesi Sahra Sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 3 katlı bir binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yükselen alevler yan taraftaki başka bir 3 katlı binanın çatısına da sıçradı. İki binanın da çatısı alevlere teslim olurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yanan binanın sakinleri itfaiyenin müdahalesi esnasında binaya girmeye çalıştı. Polis ekipleri içeri girmek isteyen bina sakinlerini durdurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iki binada da maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, çatının alev alev yandığını anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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