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Sultanbeyli'de itfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada

3. Sayfa Haberleri

Sultanbeyli'de itfaiyeye yol vermeyen sürücü kameradaİSTANBUL Sultanbeyli'de bir ihbar üzerine adrese gitmekte olan itfaiye aracına, yoldaki bir ticari aracın sürücüsü yol vermedi.

Sultanbeyli'de itfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada

İSTANBUL Sultanbeyli'de bir ihbar üzerine adrese gitmekte olan itfaiye aracına, yoldaki bir ticari aracın sürücüsü yol vermedi. Sürücünün yolun sağına geçmeyerek ısrarla itfaiyeye yol vermediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre itfaiye araçları ihbar üzerine verilen adrese ilerledikleri sırada bir ticari araç sürücüsü itfaiye aracının önüne geçti. İtfaiye aracının siren ve korna çalmasına rağmen sürücü yolun sağına geçmeyerek itfaiyenin gidişini engelledi. Sürücünün bir süre boyunca itfaiye aracının önünde ilerlediği görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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