Sultanbeyli'de İşçi İş Yerine Silahlı Saldırı Düzenledi

Sultanbeyli'de işten çıkarılan işçi, iş yeri sahibiyle tazminat konusunda anlaşamayınca iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı. Saldırgan, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi, Bosna Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yer alan bir kasapta çalışan M.S.G. isimli şahıs işten çıkarıldı. Tazminat konusunda iş yeri sahibiyle anlaşamayan M.S.G. ayrıldığı dükkanın önüne bir süre sonra yeniden gelerek uzun namlulu silahla ateş açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken dükkanda maddi hasar oluştu. Saldırgan ise o esnada olay yerine yakın bir noktada bulunan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL