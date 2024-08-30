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Sultanbeyli'de İşçi İş Yerine Silahlı Saldırı Düzenledi

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Sultanbeyli'de işten çıkarılan bir işçi, tazminat konusunda anlaşamadığı iş yeri sahibine uzun namlulu silahla saldırdı. Olayda can kaybı olmazken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de işten çıkarılan işçi, iş yeri sahibiyle tazminat konusunda anlaşamayınca iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı. Saldırgan, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi, Bosna Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yer alan bir kasapta çalışan M.S.G. isimli şahıs işten çıkarıldı. Tazminat konusunda iş yeri sahibiyle anlaşamayan M.S.G. ayrıldığı dükkanın önüne bir süre sonra yeniden gelerek uzun namlulu silahla ateş açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken dükkanda maddi hasar oluştu. Saldırgan ise o esnada olay yerine yakın bir noktada bulunan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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