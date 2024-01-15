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Sultanbeyli'de İş Yerinde Yangın: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

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Sultanbeyli'de çelik malzeme üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Sultanbeyli'de çelik malzeme üretimi yapılan bir iş yerinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında 3 işçi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 işçi de yaralandı.

Yangın, Sultanbeyli'de Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak üzerinde bulunan ve çelik malzeme üretimi yapılan bir iş yerinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, konteynerde yapılan incelemede 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden işçilerin Fırat Karadağ (17), Murat Çolak,(21) Muhammed Şahin (18) olduğu belirlendi. Yangında 1'i ağır 2 işçi de yaralandı.

İstanbul Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "15.01.2024 günü Sultanbeyli ilçesi Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmiştir. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1'i ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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