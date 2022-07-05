Sultanbeyli'de İETT otobüsüne yandan çarpan kamyonetin yan yattığı anlar kamerada - Haberler

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Sultanbeyli'de İETT otobüsüne yandan çarpan kamyonetin yan yattığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultanbeyli'de İETT otobüsüne yandan çarpan kamyonetin yan yattığı anlar kamerada

Sultanbeyli'de seyir halinde olan kamyonet sürücüsü kontrolünü kaybedince aynı yönde olan İETT Otobüsüne yandan çarpıp yan yattı.

Sultanbeyli'de seyir halinde olan kamyonet sürücüsü kontrolünü kaybedince aynı yönde olan İETT Otobüsüne yandan çarpıp yan yattı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde seyir halinde olan İETT otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar panikle olay yerine gelip kamyonet sürücüsünü aracın içinden çıkardı. İETT Otobüsüne yandan çarpan kamyonetin yan yattığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İETT 3. Sayfa Haberler

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