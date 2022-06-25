Sultanbeyli'de İETT otobüsüne takılan patenli gençten tehlikeli hareketler - Haberler

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Sultanbeyli'de İETT otobüsüne takılan patenli gençten tehlikeli hareketler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultanbeyli'de İETT otobüsüne takılan patenli gençten tehlikeli hareketler

Sultanbeyli'de İETT otobüsünün arkasında takılarak tehlikeli şekilde yolculuk eden patenli genç, yolculuk esnasında akrobatik hareketlerde bulundu.

Sultanbeyli'de İETT otobüsünün arkasında takılarak tehlikeli şekilde yolculuk eden patenli genç, yolculuk esnasında akrobatik hareketlerde bulundu. Patenli genç otobüs seyir halinde olduğu esnada zıplayarak ve sağa sola kayarak görenlerin yüreğini ağzına getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de dün yaşanan olayda, patenli bir gencin İETT otobüsünün arkasına takılarak yolculuk ettiği görüldü. Patenli genç yolculuk esnasında akrobatik hareketler yapmaktan da geri durmadı. Patenli genç otobüs ilerlediği esnada zıplayarak ve patenle sağa sola kayarak tehlikeli hareketlerde bulundu. Otobüsün arkasına takılarak tehlikeli hareketlerde bulunan patenli genç, bir süre sonra otobüsün arkasından ayrılarak yoluna devam etti.

İETT otobüsünün arkasında takılan patenli gencin sergilediği tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İETT 3. Sayfa Haberler

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