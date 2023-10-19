Sultanbeyli'de Husumetli İki Aile Arasında Kavga: 2 Yaralı, 8 Gözaltı

Sultanbeyli'de husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı ve 8 kişi gözaltına alındı. Kavga sırasında silah sesleri de duyuldu.

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, SULTANBEYLİ'de husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Sopaların ve taşların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, 8 kişi gözaltına alındı. Silah seslerinin de duyulduğu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.20 sıralarında Battalgazi Mahallesi, Topkapı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyüyerek caddeye taştı. Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgada çevredeki iş yerlerinin camları kırılırken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak caddeyi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildil.

2 YARALI 8 GÖZALTI

Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Silah seslerinin de duyulduğu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.