Sultanbeyli'de hafriyat kamyonu yunus polislerine çarptı: 2 polis yaralı

Sultanbeyli'de yunus polislerinin kullandığı motosiklete, yola çıkan hafriyat kamyonu çarptı. 2 polisin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sultanbeyli'de Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyarılarına rağmen durmayan otomobili takip eden yunus polisleri Gökmen B. ve Hüseyin D.'nin üzerinde olduğu ve motosiklete, kavşaktan yola giriş yapan hafriyat kamyonu çarptı. Hafriyat kamyonunun çarptığı motosiklet ile iki yunus polisi metrelerce savruldu. Motosiklet üzerinde 2 polis yaralanırken bir polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri savrulan motosiklet ve olay yerinde çalışmalar düzenledi. Polis kaza hakkında çalışma başlattı. Olay yerinde kazaya tanıklık eden Abdullah Ç., "Yunus ekipleri beyaz bir aracı kovalıyordu. Şahıs kırmızı ışıkta geçti. Yunus ekipleri de peşinde takip ediyordu. Yan yol bağlantısından gelen tır yunus ekiplerine çarptı. Sonrasında yunus ekipleri savruldu" dedi.

Öte yandan Yunus polislerinin motosikletine hafriyat kamyonunun çarpmasıyla motosikletin metrelerce savrulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa