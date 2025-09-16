Haberler

Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı

Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de hafriyat yüklü kamyonun dorsesi, bir üst geçide çarparak maddi hasara yol açtı. Olayda yaralanan olmadı ancak kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Sultanbeyli'de hafriyat yüklü kamyonun dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle üst geçide çarptı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen hafriyat kamyonunun dorsesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle üst geçide çarptı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi ekibi sevk edildi. Kamyonun dorsesinde maddi hasar meydana gelirken şans eseri kazada yaralanan olmadı. Olay nedeniyle otoyol üzerinde kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti'nin senaristi hakkında karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.