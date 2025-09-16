Sultanbeyli'de Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı

Sultanbeyli'de hafriyat yüklü kamyonun dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle üst geçide çarptı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Kaza, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen hafriyat kamyonunun dorsesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle üst geçide çarptı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi ekibi sevk edildi. Kamyonun dorsesinde maddi hasar meydana gelirken şans eseri kazada yaralanan olmadı. Olay nedeniyle otoyol üzerinde kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL