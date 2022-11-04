Sultanbeyli'de 'elma yerken gelen ölüm'ün gerçekleştiği bakım merkezi kapatıldı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de özel bir engelli bakım merkezinde kalan ve yediği elma nedeniyle nefessiz kalarak tedavi altına alınan otizmli Oğuz Sercan Şevker, hayatını kaybetti. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, bakım merkezinin soruşturma tamamlanıncaya kadar kapalı kalmasına karar verildiğini açıkladı. Sultanbeyli'de yaşanan olayda iddiaya göre bir engelli bakım merkezinde kalan otizmli Oğuz Sercan Şevker, yediği elma nedeniyle nefessiz kalarak yoğun bakıma alındı. Şevker, hastaneye kaldırıldıktan 12 gün sonra hayatını kaybetti.Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Basında yer alan ve 20 Ekim'de İstanbul'da özel bir engeli bakım merkezinde bakım altında iken, yediği elmanın nefes borusuna kaçması sonucu yoğun bakıma kaldırılan ve sonrasında vefat eden engelli bireyin ölümü ile ilgili, söz konusu kurumun ihmali olup olmadığının idari olarak soruşturması tamamlanıncaya kadar, özel engelli bakım merkezi ile ilgili olarak kapatılma süreci başlamış, il müdürlüğümüze bu yönde gerekli talimatlar verilmiştir. Kurumda bakım altında olan engelliler İstanbul'da bulunan farklı bakım merkezlerine yerleştirilecek ve bakımlarında herhangi bir aksama yaşanmayacaktır" ifadelerine yer verildi.