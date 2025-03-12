Sultanbeyli'de Çift Cinayet: Sanığa Müebbet Hapis İstemi

Sultanbeyli'de husumetli olduğu Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba'yı öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapsi istendi.

9 Eylül 2024 tarihinde Sultanbeyli'de meydana gelen silahlı saldırıda Aytaç Ağbaba (49) ve kızı Berivan Ağbaba (25) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü Berivan Ağbaba, E.B.'nin marketinde bulunan bazı ürünlere zarar vererek olay yerinden ayrıldı.

Market sahibi E.B. ise akşam saatlerinde Berivan Ağbaba ve babası Aytaç Ağbabayı beraber görüp konuyu hatırlatıp uyarıda bulundu. İkili arasında çıkan tartışma sonrası market sahibi E.B. yanında bulunan silahla, diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba'ya ateş açtı. Saldırıda Aytaç Ağbaba olay yerinde, kızı Berivan Ağbaba ise hastanede hayatını kaybetti.

"Kızını uyarmasını söyledim"

Tutuklu sanık E.B. ifadesinde, Sultanbeyli'nde Boy Market isimli işletmeyi eşi ile birlikte işlettiklerini, maktullerle aralarında husumet olduğunu ve Berivan Ağbaba'nın olay günü markete gelerek bazı ürünlere zarar verdiğini ifade etti. E.B. ifadesinin devamında ise, marketin önünde gördüğü Aytaç Ağbaba'ya kızını uyarmasını söylediğini, bu sırada Berivan Ağbaba'nın olay yerine geldiğini ve Aytaç Ağbaba'nın sopayla kendisine saldırdığını belirtti. Sanık, yanında bulunan ruhsatlı tabancası ile üzerine gelen Berivan Ağbaba'ya doğru hedef gözetmeden ateş ettiğini daha sonrasında ise baba ve kızın yere düştüğünü gördüğünü ifade etti.

2 kez müebbet hapsi istendi

Hazırlanan iddianamede, sanık E.B.'nin "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. E.B.'nin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL