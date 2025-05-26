Sultanbeyli'de Çatıda Yangın: İki Bina Maddi Hasar Gördü

Sultanbeyli'de Çatıda Yangın: İki Bina Maddi Hasar Gördü
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Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, yanındaki dört katlı apartmanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda ölü veya yaralı yok, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sultanbeyli'de üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan dört katlı apartmanın çatısına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi Araç Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle üç katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yükselerek yan tarafta bulunan dört katlı apartmanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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