Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikası alevlere teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikası alevlere teslim oldu Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikası henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir mobilya fabrikası henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü.

Yangın, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokakta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangın fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü.

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title