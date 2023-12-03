Sultanbeyli'de bir evin çatısında yangın çıktı

Sultanbeyli'de bir evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sultanbeyli'de evin çatısı yandı, mahalleli sokağa döküldü

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay 23.30 sularında Akşemsettin Mahallesi Nazlı Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.