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Sultanbeyli'de Barakada Çıkan Yangın Araç Sıçradı

Sultanbeyli'de Barakada Çıkan Yangın Araç Sıçradı
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Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi'nde bir barakada çıkan yangın, park halindeki bir araca sıçradı. Yangın, vatandaşların ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Sultanbeyli'de bir barakada çıkan yangın park halindeki araca sıçradı. Alevler vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hemen yanında bulunan park halindeki otomobile sıçradı. Bir vatandaş elindeki yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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