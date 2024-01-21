Sultanbeyli'de Bacada Çıkan Yangın Çatıyı Sardı

Sultanbeyli'de yakılan odun sobasından dolayı bacada çıkan yangın kısa sürede bütün çatıyı sardı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, iki katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Fakülte Sokak üzerindeki iki katlı binanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakılan odun sobasından dolayı binanın bacasında yangın çıktı. Büyüyerek bütün çatıyı saran yangın sonucu ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL