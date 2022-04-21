Sultanbeyli'de aşırı yük dolu olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

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Sultanbeyli'de aşırı yük dolu olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultanbeyli'de aşırı yük dolu olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sultanbeyli'de kasasında aşırı yükle ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkarttı.

Sultanbeyli'de kasasında aşırı yükle ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkarttı. Trafikte sürücülerin şaşkın bakışlarla izlediği kamyonetin kasasındaki geri dönüşüm malzemelerinin yanlardan sarkarak güçlükle ilerlediği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

Sancaktepe'den yan yol üzerinden Sultanbeyli'ne doğru seyir halinde olan kamyonet sürücüsünün kasasına aşırı yüklediği geri dönüşüm malzemeleri adeta kazaya davetiye çıkarttı. Kasadaki malzemelerin rüzgar nedeniyle de her an devrilecek gibi durması ve malzemelerin kamyonetin yan tarafına doğru sarkması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden olurken, kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

geri dönüşüm, Kamyonet, 3. Sayfa, Haberler

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