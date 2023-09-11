Sultanbeyli'de Amca, 2 Yeğenini Öldürdü

Sultanbeyli'de, aralarında çıkan kavgada 2 yeğeninden birini öldürdüğü, diğerinin ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan amca tutuklandı.

Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı 2 yeğeninden birini silahla öldürdüğü, diğerini yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan K.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli K.B, savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, amca K.B'nin "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Sultanbeyli'de, 8 Eylül'de amca K.B. ile aralarında husumet olan yeğenleri R.B. ve H.İ.B. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda amca silahla ateş açtığı 2 kardeşi yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan R.B. hayatını kaybetmiş, H.İ.B'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirlenmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli K.B, polis ekiplerinin dron destekli saha çalışmasıyla yakalanmıştı.