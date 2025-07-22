Sultanbeyli'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Sultanbeyli'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak çatı katında büyük hasar meydana geldi.

Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yanan binada meydana gelen hasar dronla görüntülendi.

Yangın, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir binada saat 16.45 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında büyük çapta hasar oluştu.

Binanın çatısında meydana gelen hasar dron ile görüntülenirken, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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