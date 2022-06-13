Sultan isimli köpeği plastik uyuşturucu ile vurdular - Haberler

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Sultan isimli köpeği plastik uyuşturucu ile vurdular

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sultan isimli köpeği plastik uyuşturucu ile vurdular

Samsun Bafra Doğa ve Hakları Eğitim Destek Derneğine kayıtlı Sultan isimli köpek plastik uyuşturucu tabancası ile vurularak yaralandı.

Samsun Bafra Doğa ve Hakları Eğitim Destek Derneğine kayıtlı Sultan isimli köpek plastik uyuşturucu tabancası ile vurularak yaralandı.

Olay, 2 gün önce 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra Doğa ve Hakları Eğitim Destek Derneğine kayıtlı köpek, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce Emirefendi Mahallesi'nde plastik uyuşturucu tabancası ile ateş edilerek vuruldu. Uyuşturucunun isabet etmesiyle yaralanan köpek, dün Bafra Doğa ve Hakları Eğitim Destek Derneği yöneticisi Emine Aydar'ın Yaka Mahallesi'nde bulunan işyerinin önüne geldi. Aydar, dışarı çıkıp köpeğe baktığında duvarda kan lekesi gördü. Bunun üzerine Sultan isimli köpeği kontrol ettiğinde sol kalça kısmında bir delik olduğu fark etti. Kendi imkanları ile köpeğin yarasını temizleyen Aydar, kanamanın devam etmesi üzerine veteriner hekimi arayarak yardım istedi. Köpeğin yanına gelen veteriner hekim, sol kalça kısmında bulunan delik içerisinde plastik bir madde olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla plastik uyuşturucu çıkarılarak Sultan'ın tedavisi yapıldı. Plastik uyuşturucu tabancası ile atılan uyuşturucu kapsülünün, isabet ettiği yere tamamen girebilmesi için çok yakın mesafeden atılmış olabileceği tahmin ediliyor.

Şüphelilerin bulunması için Bafra Doğa ve Hakları Eğitim Destek Derneği yöneticisi Emine Aydar, UPA Birleşik Hayvan Koruma Derneği Başkanı Haydar Aksu ile birlikte ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislerince plastik uyuşturucu ile köpeği yaralanan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Plastik Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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