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Süleymanpaşa'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı

Süleymanpaşa'da Yolcu Otobüsünde Yangın Çıktı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü motor bölümünden çıkan dumanlar nedeniyle akaryakıt istasyonuna çekildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Sürücüsünün bir akaryakıt istasyonuna çektiği araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den çıkıp Çanakkale üzerinden İstanbul'a giden Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine geldiği sırada motor bölümünden yoğun dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, rampalı olan yol sonrası güvenli bir noktada durmak amacıyla otobüsü şehrin girişindeki bir akaryakıt istasyonuna çekerek itfaiyeye haber verdi. Otobüste bulunan 13 yolcu ise hızla tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri de güvenlik önlemi alarak, olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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