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Süleymanpaşa'da Bariyer Kapatıldı, Kapıya Dönüştürüldü

Süleymanpaşa'da Bariyer Kapatıldı, Kapıya Dönüştürüldü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından Karayollarına ait bir bariyer kesilerek menteşeli kapıya dönüştürüldü. Olayın ardından Karayolları ekipleri durumu onarıma aldı ve sahada soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yolu kısaltmak için Karayollarına ait bariyer kesilerek kapıya dönüştürüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Sanayi Sitesi mevkisinde, İstanbul-Çanakkale yolu üzerinde bulunan Karayollarına ait bariyerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek menteşeli bir kapıya dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Şahısların, civardaki yerleşim yerlerine daha kısa yoldan ulaşmak için bariyeri kestikleri tahmin ediliyor.

Olayın ihbar edilmesi üzerine Karayolları ekipleri bölgeye gelerek menteşeli kapıya dönüştürülen bariyeri kapattı ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Bu durum, bölge sakinleri arasında hem hayretle hem de tepkiyle karşılandı. Kara yoluna yapılan bu tür bir müdahalenin nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu.

Bariyeri kesip menteşeli kapıya dönüştüren kişi veya kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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