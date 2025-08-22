Süleymaniye'de Güvenlik Güçleri ve Halk Cephesi Partisi Arasında Çatışma: 3 Ölü, 10 Yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde hakkında tutuklama kararı bulunan Halk Cephesi Partisi Başkanı Lahur Şeyh Cengi ile güvenlik güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada en az 3 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde güvenlik güçleri, haklarında tutuklama kararı bulunan Halk Cephesi Partisi Başkanı Lahur Şeyh Cengi ile kardeşi Polat Şeyh Cengi'yi saklandıkları Lalezar Oteli'ne düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Tutuklama kararına direnen Şeyh Cengi'ye bağlı silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasında saatlerce süren çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda en az 3 kişi yaşamını yitirirken, 10'dan fazla kişi yaralandı. Lahur Şeyh Cengi ve beraberindekiler otelde gözaltına alındı. Süleymaniye Soruşturma Mahkemesi, Irak Ceza Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca Cengi hakkında "Kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili suçlamalar" kapsamında yakalama kararı çıkardı. Çatışmalar sırasında Şeyh Cengi, yazılı ve sesli mesajlar yayımlayarak hakkındaki suçlamaları "Siyasi bahaneler" olarak nitelendirdi.

IKBY Başbakan'ından çağrı

Gelişmeler üzerine IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, tüm taraflara çatışmalara derhal son verme çağrısı yaparak "Bu olaylar bölgenin güvenliği ve istikrarını hedef almaktadır" diyerek sorunların yalnızca yasal yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İHA saldırısı

Gerginlik büyürken, Süleymaniye'de yeni saldırılar yaşandı. Kentte iki İHA saldırısı meydana gelirken Kürdistan Yurtseverler Başkanı (KYB) Başkanı Bafel Talabani'nin Debaşan'daki evinin bulunduğu bölgede yoğun ateş açıldığı bildirildi. Lahur Şeyh Cengi, 2021 Temmuz'unda parti içi sert anlaşmazlıklar sonucu Bafel Talabani tarafından görevden alınmadan önce KYB'nin eş başkanlığını yürütüyordu. Daha sonra Halk Cephesi Partisi'ni kuran Şeyh Cengi, 2024 IKBY Parlamentosu seçimlerine ilk kez katılarak iki sandalye elde etti. - SÜLEYMANİYE