Haberler

Süleyman Karadeniz Muğla İl Emniyet Müdürü Olarak Göreve Başladı

Süleyman Karadeniz Muğla İl Emniyet Müdürü Olarak Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Karadeniz, düzenlenen törenle yeni görevine resmen başladı. Tören, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Karadeniz, düzenlenen törenle görevine başladı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde gerçekleşen karşılama törenine, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve çeşitli birim amirleri katıldı.

Görevi devralan Karadeniz, törenin ardından makamına geçerek yeni görevine resmen başlamış oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Firavunun paha biçilemeyen 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp erittiler

Firavunun 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.