Süleyman Karadeniz Muğla İl Emniyet Müdürü Olarak Göreve Başladı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Karadeniz, düzenlenen törenle yeni görevine resmen başladı. Tören, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Karadeniz, düzenlenen törenle görevine başladı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde gerçekleşen karşılama törenine, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve çeşitli birim amirleri katıldı.
Görevi devralan Karadeniz, törenin ardından makamına geçerek yeni görevine resmen başlamış oldu. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa